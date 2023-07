Sulmohet me thikë trajneri i Vllaznisë Ernest Gjoka

Trajneri i ekipit të Vllaznisë, Ernest Gjoka është sulmuar me thikë pasditen e sotme.

Ngjarja ka ndodhur në fushën sportive “Reshit Rusi” në qytetin e Shkodrës, gjatë stërvitjes së ekipit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Gjoka, i cili nuk ka pësuar asnjë dëmtim, është sulmuar në momentin kur po largohej në drejtim në automjetit të tij nga një person me kapuç në kokë.

Agresori e ka qëlluar fillimisht me grusht trajnerin e Vllaznisë dhe më pas ka tentuar ta godasë me thikë. Lidhur me incidentin Policia e Shkodrës ka shoqëruar tre persona.

Disa muaj më parë Gjoka është kërcënuar verbalisht.