Në një marrëdhënie romantike me italianin? Ermal Meta befason: Më pëlqejnë gratë

Kantautori shqiptar Ermal Meta, i cili triumfoi ne Sanremo me kengen “Non mi avete fatto niente”, në Itali u perfol per nje lidhje dashurie me Fabrizio Moron.

Ky bashkëpunim i frytshëm mes shqiptarit e italianit, ka nxitur thashethemet se dy këngëtarët janë më shumë sesa miq dhe partnerë në muzikë me njëri-tjetrin.

Zërat e një historie dashurie midis atyre dyve, i ndoqën në rrjetet sociale që nga dita e parë e shfaqjes së tyre në skenën e “Sanremos”. “Ne e duam njëri-tjetrin, por jo aq shumë!” shkruan Ermali në rrjetin social “Twitter”, ndërsa ironizon një faqe “Instagrami” që i paraqet fotot e tyre në pozicione jo të zakonshme.

Në një postim tjetër Ermali shpjegon: “Kam ironizuar me disa foto qesharake pa u ndjerë i ofenduar. Homoseksualiteti nuk është diçka për t’u mbrojtur. Është vetëm se më pëlqejnë gratë, ashtu siç i pëlqejnë edhe Fabrizios. Nëse do të ndryshonte diçka ju premtoj se do ju them vetë! #Rroftëdashuria”.

Duket se me këtë batutë Ermal Meta u ka mbyllur gojën thashethemeve mbi raportin me kolegun e tij në muzikë Fabrizio Moro.

Ndërkohë kujtojmë se kantautori shqiptar është i lidhur me një spikere radiofonike prej disa vitesh. Ndërsa këngëtari italian ka një partnere që nga viti 2007, e cila quhet Giada dhe ka dy fëmijë me të: Libero dhe Anita.