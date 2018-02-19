Skandali i rrugëve, del nga Prokuoria Edmond Haxhinasto, ja ç’u thotë gazetarëve pas dy orësh në pyetje
Ish-ministri i Transporteve, aktualisht deputet i LSI në kuvendin e Shqipërisë, Edmond Haxhinasto ka dalë pas dy orësh nga Prokuroria e Krimeve të Rënda.
Ai është përballur me pyetjet e gazetarëve, pas dy orësh në prokurori, por ish-ministri nuk ka preferuar të japë shumë detaje dhe shpjegime.
“U pyeta për ato gjëra që kanë të bëjnë me përgjegjësitë e mia kur isha ministër, një periudhe të zhvillimit të këtij projekti”, u shpreh i prerë ish-ministri, në në lidhje me procedurat e rrugës Tiranë-Elbasan, projekt për të cilin ish-kreu i ARRSH është në arrest me burg, i akuzuar për shërdorim detyre dhe fondet e shtetit, shumë që kap vlerën e 54 milionë dollarëve.