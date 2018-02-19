LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Punëtorët e gurorëve në protesta: Na kanë lënë pa bukë

Lajmifundit / 19 Shkurt 2018, 12:23
Aktualitet

Punëtorë dhe drejtues të guroreve në Berat kanë dalë në protesta ditën e sotme përpara Prefekturës së qytetit.

Ata kanë kërkuar rifillimin e pounës në objektet e tyre si lejimin e shfrytezimit të territoreve për nxjerrjen e gurit dekorativ në malin e Tomorrit.

"Jemi me lejet perkatese nga çdo Ministri, bllokimi i punës është i padrejte dhe antiligjor. Paguajmë të gjitha taksat në shtet janë shprehur ata gajtë protëstb së tyre simbolike. Me këtë punë ushqejme dhe mbajmë familjet, na kanë lënë pa bukë", janë shprehur protestiesit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion