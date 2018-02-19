Punëtorët e gurorëve në protesta: Na kanë lënë pa bukë
Lajmifundit / 19 Shkurt 2018, 12:23
Aktualitet
Punëtorë dhe drejtues të guroreve në Berat kanë dalë në protesta ditën e sotme përpara Prefekturës së qytetit.
Ata kanë kërkuar rifillimin e pounës në objektet e tyre si lejimin e shfrytezimit të territoreve për nxjerrjen e gurit dekorativ në malin e Tomorrit.
"Jemi me lejet perkatese nga çdo Ministri, bllokimi i punës është i padrejte dhe antiligjor. Paguajmë të gjitha taksat në shtet janë shprehur ata gajtë protëstb së tyre simbolike. Me këtë punë ushqejme dhe mbajmë familjet, na kanë lënë pa bukë", janë shprehur protestiesit.