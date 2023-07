Nisin punimet për rehabilitimin e 4 qendrave shëndetësore në Fier

300 Qendra Shëndetësore do të rehabilitohen tërësisht në 4 vite, në përmbushje të programit kombëtar për përmirësimin e kujdesit shëndetësor parësor në vend, me synim rritjen e cilësisë së shërbimit për qytetarët pranë vendbanimeve.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale po vijon një bashkëpunim me Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, nëpërmjet projektit të saj ‘Shëndet për të Gjithë’, për të përmirësuar më tej infrastrukturën në kujdesin shëndetësor parësor, aty ku janë nevojat.

Gjashtëdhjetë e tre milion Lekë është vlera e punimeve për rikonstruksionin dhe furnizimin me aparatura të reja të këtyre 4 qendrave shëndetësore, për të ofruar një shërbim sa më të mirë dhe cilësor të kujdesit shëndetësor parësor për mbi 50 mijë banorët e këtyre zonave.

Punimet për rehabilitimin e katër qendrave shëndetësore kanë filluar pak ditë më parë dhe qendrat e rehabilituara priten të jenë gati brenda muajit maj të vitit 2018.

Rikonstruksioni i këtyre qendrave shëndetësore, përfshin punime në çati, dysheme, ndriçim dhe sistemin hidraulik, lyerje, instalim të sistemit të ngrohjes dhe ftohjes si dhe rrethimin me mur.

Qendrat e rinovuara do të përfshijnë recepsion, zona për pritjen e pacientëve, dhomë mjeku dhe infermieri, urgjencë, magazinë, sallë mbledhjesh dhe tualete. Në përfundim të procesit të rehabilitimit, këto qendra gjithashtu do të pajisen me tavolina, rafte dhe stola pritje për pacientët.

Mjekët e familjes që shërbejnë në katër qendra shëndetësore janë pajisur me çantën e mjekut, që përmban instrumente mjekësore bazë si stetoskopin për fëmijë dhe të rritur, puls oksimetër, glukometër, çekiç neurologjik, stetoskop fetal, etj,. Mjekët janë trajnuar për përdorimin e këtyre instrumenteve, të cilat mundësojnë një shërbim në kohë dhe cilësor për pacientët e kësaj zone. Gjithashtu, drejtuesit e këtyre qendrave shëndetësore janë trajnuar mbi menaxhimin shëndetësor dhe ekonomistët mbi financat shëndetësore, buxhetimin dhe prokurimet.