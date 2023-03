Shqiptarët të “frikësuar” për të pasur familje, bie numri i lindjeve

Numri i lindjeve në Shqipëri është regjistruar në rënie edhe për tremujorin e katërt të vitit 2017.

Sipas Institutit të Statistikave, gjatë kësaj periudhe janë regjistruar 7 931 lindje, duke shënuar një rënie me 2.35% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2016.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ndërkohë, referuar të dhënave të INSTAT, shtesa natyrore e popullsisë në tremujorin e katërt të vitit të kaluar është 2 523. Ky tregues demografik ka shënuar një rënie me 8% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2016.

Gjatë kësaj periudhe, shtesa më e lartë e popullsisë për 12 qarqet e vendit është shënuar në qarkun e Tiranës, ku numri i lindjeve është më i lartë, 1 191 më shumë se sa vdekje. Ndërkohë, dy qarqe të tjera të cilat kanë rezultuar me shtesë të lartë natyrore janë ai i Durrësit dhe ai i Dibrës, respektivisht 375 dhe 257 lindje më shumë se sa vdekje.

Ndërsa, vlerat më negative sa i takon këtij treguesi janë regjistruar në qarkun e Gjirokastrës dhe Korçës. Në qarkun e Gjirokastrës, sipas të dhënave numri i vdekjeve tejkalon me 41 numrin e lindjeve, të cilat shënuan një rënie me 6% krahasuar me T4 2016, duke regjistruar 158 lindje. Vetëm disa ditë më parë INSTAT publikoi të dhëna alarmante për tkurrjen e popullsisë në këtë qark, i cili gjatë vitit 2017 shënoi një rënie të popullsisë me 4.7%.

Ndërkohë, qarku i Tiranës regjistron edhe numrin më të madh të lindjeve, me 2 529, duke shënuar kështu një rritje me 2.8% krahasuar me po të njëjtën periudhë të vitit 2016, shkruan “Scan”.

Referuar të dhënave, për këtë tremujor janë shtatë qarqe të vendit të cilat kanë shënuar rënie krahasuar me tremujorin e katërt 2016, ku kryeson qarku i Elbasanit me 15% dhe ai i Beratit me 13.7%.

Sa i takon numrit të vdekjeve, kryeson qarku i Tiranës me 1338, duke shënuar një rënie me 7.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016. Ndërsa, qarku ku është regjistruar numri më i ulët i vdekjeve është i ai Kukësit me 142, që krahasuar me T4 2016, ka shënuar një rritje me 0.7%.

Ndërkohë, rënia më e madhe e numrit të vdekjeve është shënuar në qarkun e Dibrës me 41.9%, pasuar nga ai i Beratit me 15.9%, qarku i Durrësit me 8.3% dhe ai i Fierit me 8.1%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016.