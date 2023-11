Njihuni me djalin e Adriatik Llallës, ka “Rolls Royce” 263 mije euro

Ky qe shihni ne foto bashke me ish Kryeprokurorin Adriatik Llalla, eshte Adi, djali i tij 16 vjeçar.

Fotot/ Adriatik Llalla “non grata” në SHBA, djali i tij 16 vjeçar me “Rolls Royce” 263 mijë euro

Edhe ai si edhe e motra, bashkë me dy prindërit, është pjesë e Listës së Zezë, që u ndalohet të hyjnë në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Vendimi per ta eshte firmosur nga sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerrson. Arësyeja? Babai i tij, sipas SHBA: “eshte përfshirë në raste të mëdha korrupsioni.”

Adi ka nje pasion te veçante: Makinat lukzose. Ne parkun e tij ai pozon me shume makina, por njeren prej tyre duket se e ka shume per zemer.

Eshte nje Rolls Royce. Kushton… 263 mije e 200 euro. Nese babai i Adit do te rrinte jo 5 vjet por edhe 50 vjet te tjera Kryeprokuror, me pagen e shtetit qe kishte, nuk do arrinte kurre qe ta blinte nje makine te tille.