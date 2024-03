Rama jep lajmin me rëndësi për daljen në KEMP, mijëra familjeve iu hoq ndihma ekonomike

Nje dite me pare, deputeti i PD i qarkut te Gjirokastres Tritan Shehu denoncoi heqjen e ndihmes ekonomike per 1600 persona ne nevoje, po ashtu u raportua se edhe ne Berat ishin nje numer i larte personash me aftesi te kufizuar qe iu ishte hequr kempi.

Sot, kryeministri Edi Rama ka publikuar nje video ku tregon ndryshimin e procedures per daljen ne kemp, ku flet per shkurtimin e dokumentacionit te dorezuar dhe kohen e pritjes ne radhe. Tashme njerezit do njoftohen zyrtarisht nese e kane fituar ose jo kempin.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

POSTIMI

MIRËMËNGJES ?

dhe me këto 75 sekonda që tregojnë për orët e gjata, paratë e shumta dhe stërmundimin e pamatë që u kursehet qytetarëve më në nevojë përmes thjeshtimit e minimizimit të procedurave administrative në ofrimin e shërbimeve, ju uroj një ditë të mbarë