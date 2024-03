Gazetari Artan Hoxha i përgjigjet sulmit të ashpër nga Sali Berisha

Gazetari Artan Hoxha i ka kthyer pergjigje ish kryeministrit Sali Berisha ne lidhje me akuzat qe ai ka bere ndaj tij.

Sipas Hoxhes, Berisha me akuzat e paqena qe i ka bere, ka bere vetem publicitet ndaj tij.

Reagimi i gazetarit:

Heuuuu breee, doktori paska shkruajtur statusin me te gjate te jetes se vet, dhe ma ka dedikuar mua personalisht. Rrofsh per reklamen Doktor, edhe per kohen e gjate qe paske konsumuar per tu marre me mua. E shoh qe Opinioni i djeshem te paske djeg keq, nuk eshte faji im Bac, tjeterkund shikoi fajtoret.

E kuptova qarte mesazhin e koduar qe me cove. Po me thua te mos e kaloj vijen e kuqe...Doktor para pak ditesh nga faqja jote shperndave kopertinen e Revistes Stern ku shkruheshin plot 12 faqe per trafikun e narkotikeve, edhe per ate rast faleminderit. Edhe aty une isha doktor...

Kaq sa per tani sepse jam duke ecur ne kembe neper shi Doktor, se nuk kam as eskorte dhe as truproje si ti, prandaj nuk kam mundesi te te shkruaj me gjate...