Java e fundit e Komisionit Hetimor, Tabaku: Do e bëj këtë detyrë me integritet

Puna e komisionit në interes të transparencës publike

Komisioni operon deri në datë 25 Shkurt dhe kemi një listë të ngjeshur me dëshmitarë.

Kryetarja e Komisionit Hetimor u shpreh se sot në mëngjes pati takim me kreu e SPAK, Arben Kraja, ku znj. Tabaku siguroi z.Kraja se nuk ka asnjë cenim apo tejkalim të kompetencave, por se komisionit është e drejtë që ia jep Kushtetuta. Kryetarja e Komisionit Hetimor siguron se komisioni jep mbështetje të punës të SPAK dhe inkurajon punën e SPAK.

Po gjithashtu siguron SPAK se të gjitha faktet dhe provat, pavarësisht se do jetë me dy raporte, pasi palët kanë interpretime të ndryshme, do depozitohen në SPAK për të ndihmuar hetimin që po ndodh atje. “Me përfundimin e dëshmive, do t’i dalim deri në fund kësaj afere korruptive”-u shpreh Tabaku, duke nënvizuar gjithashtu se e gjithë puna e komisionit është në interes të transparencës publike. Tabaku tha se transparenca publike po vendos presion pozitive edhe SPAK, sepse provat dhe faktet bazuar në ligj, janë jashtëzakonisht të qartë për ndarjen përgjegjësive ndaj kujtdo.

Tabaku tha se :“deri në fund të procesit, ne emër të forcës politikë që unë përfaqësoj, ne emër të PD, do vazhdoj ta bëjë këtë detyrë me integritet”.