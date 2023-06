Vajza vë në provë të dashurin e saj, por reagimi i tij e lë me "gojë hapur"...(VIDEO)

Nuk është se zakonshme që të kapni në kamera momentin kur zemra e dikujt thyhet, por kjo është pikërisht ajo që ndodh në këtë klip ku partneri tradhëton.

Vajza ka vënë në provë të dashurin e saj dhe ajo që ndodh është e pabesueshme për të.

I dashuri i saj bie direkt në kurth, pranon t'i lyejë trupin me krem vajzës që e njeh në rrugë, i merr numrin e telefonit, adresën e instagram dhe më as i thotë se nuk ka as të dashur. Për më tepër shihni videon...

http://video.dailymail.co.uk/video/mol/2018/02/05/7107438907508243354/640x360_MP4_7107438907508243354.mp4