Shpërthen Mustafa Nano: Nëse marrëveshja është më e keqe se e 2009, do kalojë mbi trupin tim e të Berishës

Analisti Mustafa Nano ka bere nje deklarate te forte sot ne lidhje me debatin qe eshte hapur pas deklarates se kreut te diplomacise greke Kotzias per marreveshjen e detit me Shqiperine.

Ai është shprehur të enjten nëse marrëveshja e hapësirës detare me grekët, do të jetë më e keqe se ajo e vitit 2009, do të kalojë mbi trupin tim dhe të Berishës.

Nano njihet si nje kritik i ashper dhe i kordohershem i Berishes por mesa duket sot ka mbajtur qendrim te njejte me te.