Reforma e ujit, ministri Gjiknuri: T’i jepet edhe një muaj kohë qytetarëve për të lidhur kontratat

Konsumatorët familjarë do të kenë edhe një muaj kohë për të formalizuar kontratat e ujit.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Damian Gjiknuri gjatë një deklarate për mediat, ku tha se kjo shtesë 1-mujore e afatit për qytetarët synon që t’i jepet mundësi atyre lidhin akt-marrëveshje me drejtoritë e Ujësjellës-Kanalizimeve, dhe të mos rrezikojnë penalizimet.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Shpreh falënderim të veçantë gjithë qytetarëve shqiptarë që i janë përgjigjur çdo ditë e më shumë apelit për rikthimin e ligjshmërisë në konsumimin ujit të pijshëm. Tre vite më parë Shqiptërët dhanë një dëshmi tjetër të tyre në mbështetje të shtetit ligjor, duke mbështetur reformën e energjisë. Shumë abonentë informalë janë paraqitur pranë ndërmarrjeve të Ujësjellës-Kanalizimeve për të lidhur kontratë dhe për t’u legalizuar. Janë vendosur 26 mijë matësa të rinj. Gjatë kësaj periudhe janë nënshkruar 7500 akt marrëveshje për shlyerjen me këste të borxheve të vjetra.

Qeveria i kërkon bashkive dhe ndërmarrjeve të ujësjellësit të zgjasin me një muaj afatin për vetëdisiplinimin e konsumatorëve familjarë, duke u dhënë më shumë kohë për procesin e formalizimit të aktmarrëveshjeve. Kjo bëhet për shkak të fluksit, dhe për shkak të kësaj ngarkese qytetarët të mos paralizohen”, tha ministri Gjiknuri.

Sakaq, ministri njoftoi se duke filluar nga data 1 shkurt do të fillojnë verifikimet në terren, për çdo subjekt biznesi që në kundërshtim me ligjin abuzon me ujin e pijshëm.

Gjiknuri tha se do të ketë penalizime të forta për bizneset që kapen në shkelje të ligjit.