Çfarë ka ndodhur vallë me lali Erin dhe Gaz Pajën?

Aktorët e humorit, Bes Kallaku, Gaz Paja dhe Ermal Mamaqi janë parë në shoqërinë e kryebashkiakut Veliaj.

Si duket aktorët kanë shijuar mëngjesin e sotëm një kafe nga liqeni, teksa kanë bërë shëtitje dhe batuta siç dinë vetëm ata.

Duke qënë se aktorët janë të lidhur me rrjetet sociale si dhe me fansat e tyre nuk kanë hezituar të hedhin foto të cilat u shoqëruan me doza humori.

Por në një nga fotot e bëra vihet re një detaj, lali Eri dhe Gaz Paja shfaqen me këpucë me baltë.

Çfarë të ketë ndodhur vallë? Ka mjaftuar kjo foto dhe një lum komentesh për hamendësime të ndryshme.

''Duket qe @erionveliaj dhe @gazpaja kane mbjelle peme,ndersa ti me @ermalmamaqiofficial keni shkuar sa per foto,i keni kepucet te pastra!'', shprehet një nga komentuesit.Por nga ana e aktorit nuk ka pasur përgjigje.