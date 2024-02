Detajet e reja, arrestimi i 5 grabitësve shqiptare në Spanjë, ja vjedhjet që kanë bërë

Një grup kriminal shqiptar që merrej me grabitje është goditur nga policia spanjolle. Operacioni i koduar “Hábitat Tosco” përfundoi me arrestimin e pesë shqiptarëve, midis të cilëve edhe një ish-ushtarak, të cilët kishin sulmuar dhe grabitur disa vila në Majadahonda dhe në perëndim të Madridit, midis të cilëve edhe në banesën e futbollistit Gaby (At Madrid).

Policia ka shpërndarë pamjet e sendeve të sekuestruara në mënyrë që pronarët t'i rimarrin ato. Hetimet janë në vazhdim dhe mund të arrestohen edhe persona të tjerë, duke mos përjashtuar edhe implikimet e të burgosurve në vepra të tjera kriminale.

Grupi ka kryer rreth 200 plaçkitje.

Anëtarët e këtij grupi kishte udhëtuar për në Spanjë nga Shqipëria, në nëntor dhe ishin vendosur në rrethet e Chamartin dhe San Blas, ku ata kishin marrë me qira dy apartamente të veçanta për një periudhë prej gjashtë muajsh, duke filluar fushatën e vjedhjeve.

"Të burgosurit u kthyen në Spanjë më 10 janar, pasi gëzuan festat e tyre të Krishtlindjeve, duke vazhduar me një valë të re vjedhjesh pa dallim", thanë hulumtuesit.

Ata vepruan në grupe të organizuara dhe synimi kryesor ishte plaçkitja e shtëpive.

Më herët, grupi kishte vjedhura automjete për lëvizje në terrene malore për të qarkulluar në zonë. Shtëpitë që grabiteshin zgjidheshin rastësisht por pikaseshin që ato të ishin luksoze.

Ata qëndronin zakonisht vetëm 5 minuta, duke grabitur kryesisht pajisjes të vogla, si orë të shtrenjta, stoli, dokumente personale dhe rroba markash të njohura. Ata vepronin në grupe prej 3 persona dhe 1 prej tyre ishte përgjegjës për mbikëqyrjen e policisë.

Në njërin prej automjeteve, ishte krijuar një hapësirë e posaçme ku fshiheshin sendet e çmuara.

Kjo konsiderohet nga mediat spanjolle si ndërhyrja më e madhe e mallrave të vjedhura që kapin shifrat e miliona eurove.

Midis 5 personave të burgosur, dy ishin gra nga mosha 21 deri në 47 vjeç, të cilët akuzohen për një sërë veprash penale.

"Kjo është banda më e rëndësishme e hajdutëve shqiptarë e shpërbërë në vitet e fundit”, thuhet në deklaratën e Gardës Civile në Spanjë.

Ndër sendet e konfiskuara janë bizhuteri dhe sendet e kapitenit të Atlético Madrid, Gabi Fernandez.

"Atyre nuk u interesonte nëse banorët ishin brenda. Të shkathët, atletikë dhe efektivë, hynin në pronë me metodën e shpejtë të ngjitjes ose duke hapur dyert. Ata mbanin kapuça dhe doreza. Ata sulmonin midis orëve 19:00 dhe 23:00.

Nëse shtëpia kishte një alarm, ata qëndronin vetëm pesë minuta. Ata kërkonin bizhuteri, telefona celularë, materiale elektronike, marka luksoze dhe para (ata morën deri në 40,000 euro). Nëse banorët ishin në katin përdhes, ata do të shkonin lart dhe madje do ta shqyenin nëse ishte e nevojshme. Nëse nuk kishte alarm, qëndronin nga 10 deri në 15 minuta. Ata nuk ishin të armatosur. Në një nga sulmet, një baba dhe djali i tij u fshehën në një dollap, të frikësuar deri në vdekje", sqaron policia vendase.

Në mesin e materialeve të sekuestruara ishin një palë xhinse 600 euro, 3500 varëse ari, etj, shkruan Ora News/

Më 23 janar, ata po udhëtonin në rajonin Bask për të kryer vjedhje të tjera, por policia i ndaloi, duke bllokuar automjetet e tyre. Në njërën prej makinave, ishin dy gratë që kishin fshehur sendet e vjedhura