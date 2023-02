Pas Amerikës, Haradinajt i refuzohet viza edhe nga Britania e Madhe

Kryeministri i Kosovës disa ditë më parë nuk mundi dot të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për shkak të një bllokimi të bërë nga ambasada britanike në Prishtinë.

Por duket se ky nuk do të jetë i vetmi bllokim që i bëhet Ramush Haradinajt.

Mediat kosovare raportojnë se është në pikëpyetje pjesëmarrja e kryeministrit të Kosovës edhe në Samitin e Investimeve të Ballkanit Perëndimor, i cili mbahet në fund të shkurtit në Londër.

Bëhet me dije se deri më tani Haradinaj nuk është pajisur me vizë dhe se me shumë gjasa ajo do i refuzohet.

Kjo ngjarje bashkë me atë para disa ditësh me ambasadë e SHBA në Prishtinë, kanë lidhje me ligjin për Gjykatën Speciale në Kosovë që po tentohet të shfuqizohet.