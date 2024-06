Mësuesi publikon mesazhin, si po tentohet të pengohet protesta

Pak ore perpara protestes deputeti demokrat zbardh mesazhin e mesuesit shkodran qe tregon se si po tentohet te pengohet pjesmarrja ne proteste.

Te shtunen sipas mesuesit si cdo dite ata duhet te jene ne pune edhe pse dite pushimi pasi DAR Shkoder ka organizuar nje olimpiade.

Megjithese akuzat kane qene te shumta keto dite ndaj DAR, ky institucion ka zgjedhur te heshte.

Neser pritet te mesohet se cfare do te ndodhe nese nje mesues nuk paraqitet ne olimpiade, qofte edhe per arsye personale e jo per proteste?!