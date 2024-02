Parandalimi i gurëve në tëmth

Gurët e tëmthit janë depozita guri që formohen në fshikëzën e tëmthit, një organ i vogël në formë dardhe i vendosur nën mëlçi. Gurët e tëmthit janë depozita guri që formohen në fshikëzën e tëmthit, një organ i vogël në formë dardhe i vendosur nën mëlçi.

Fshikëza e tëmthit është përgjegjëse për ruajtjen biliar-e, një fluid i gjelbër në të kaftë që është përdorur në procesin e tretjes së yndyrave.

Si formohen gurët në tëmth?

Gurët e tëmthit zhvillohen kur kristale-t formohen në biliare, janë të lëngshme dhe të ruajtura në fshikëzën e tëmthit. Me kalimin e kohës, kristalet mund të rriten dhe të krijojnë gunga të vështira guri. Ato përbëhen nga një numër komponentësh, që përfshijnë kolesterol-in, kripërat biliare, bilirubinë dhe ujë. Nëse fshikëza e tëmthit nuk arrin të zbrazet siç duhet, ose nëse, kripërat biliare të kolesterolit ose bilirubinit bëhen shumë të përqendruar, mund të zhvillohet gurë në tëmth.

Llojet e gurit në tëmth

Gurët e tëmthit mund të jenë të vegjël, sa koka e një gjilpëre, apo të mëdhenj sa një top golfi, dhe mund të ndryshojnë në numër nga 1 në 100. Shumë prej kristaleve të vogla mund të formojnë të ashtuquajturin “llum biliar”. Ka 2 lloje kryesore: gurë kolesteroliti dhe gurë me pigment.

Gurët e kolesterolit janë lloji më i zakonshëm i gurëve të tëmthit. Ata janë në përgjithësi të verdhë në jeshilë, dhe mund të ndodhin në rastet kur mëlçia prodhon shumë kolesterol.

Gurët me pigment ndodhin më shpesh. Ata janë të vegjël dhe me ngjyrë kafe të errët ose në ngjyrë të zezë, dhe përbëhen nga kripëra bilirubini, kryesisht kalcium-i. Gurët me pigment priren që të ndodhin në njerëzit me cirozë, me infeksione të traktit urinar apo me çrregullime të caktuara të gjaku-t.

Sipas studimit që e transmeton ATSH, shenjat e gurëve të tëmthit dhe simptomat që kërkojnë kujdes të menjëhershëm mjekësor përfshijnë:

-Ethe, djersitje dhe të dridhura;

-Dhimbje të forta të barkut që vazhdojnë për më shumë se disa orë;

-Dhimbje barku që janë kaq intensive saqë nuk mund të uleni; ose

-Verdhëz – një zverdhje të lëkurës ose sy të bardhë.

Këto shenja dhe simptoma mund të tregojnë komplikime të rënda të tëmthit. Ethet mund të tregojnë infeksion ose inflamacion të fshikëzës së tëmthit ose të gypeve biliar-e.

Gurët në tëmth sjellin shumë komplikacione të rënda për shëndetin. E rëndësishme është që ato të trajtohen në mënyrë profesionale.