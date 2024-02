Flet pedagogu i studentes së vrarë: U qëllua nga duart e simbolit të maskilizmit shqiptar

Një ngjarje e rëndë tronditi sot kryeqytetin teksa, një 23 vjeçar nga Fieri qëlloi për vdekje me armë zjarri studenten e Juridikut, Ariela Murati 21 vjeç dhe më pas plagosi edhe veten.

Sipas të dhënave të para, dyshohet se shkak për ngjarjen e rëndë ishte kërkesa për lidhje, e refuzuar nga vajza.

Lidhur me këtë ngjarje të rëndë ka reaguar edhe pedagogu i studentes së juridikut, Erlis Hereni.

Hereni përmes një statusi në "Facebook" shpreh dhimbjen për ndarjen nga jeta të Arielës.

Statusi i plotë:

Ja çfarë shkruan pedagogu Erlis Hereni:

Menxyre…

5 plumba rane mbi trupin e Arieles, studentes ne vitin e trete te Fakultetit te Drejtesise!

Ajo humbi jeten nga Arme pa Leje, ne duart e simbolit karakteristik te maskilizmit shqiptar: “Po ste pata une, nuk do te te kete askush!” ?♂️

Qofsh e parajses Ariela, gjithmone e drejtesise! Zoti u dhente kuraje familjes, dashamireve e shokeve te tu; vecanerisht atyre te Fakultetit, te cilet kane detyrimin qe te behen me te mire e me te zote, e te punojne fort qe menxyra qe te ndodhi ty te mos i ndodhe me askujt!

U prehsh ne Paqe…