Parashikimi i motit sot/ Reshje shiu e dëbore në të gjithë Shqipërinë!

Lajmifundit / 21 Janar 2018, 09:49
Aktualitet

Vranësirat dominojnë të gjithë territorin duke gjeneruar reshje të pakta shiu e dëbore në pjesënmë të madhe të vendit.

Pjesa e dytë e ditës mbetet me vranësira dhe reshje shiu e dëborë deri vonë në mbrëmje kur pritet përmirësim i motit në Ultësirën Perëndimore por reshjedëbore do të ketë në të gjithë zonat malore dhe shumë pranë zonës së ulët.

Pas mesnatës pritet kthjellim i motit në pjesën më të madhe të vendit duke lënë kufirin Lindor me reshje të pakta dëbore.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të ulen me 2 – 3°C në të dy ekstremumet termike ditore por rënia vijon e theksuar edhe në orët vijuese deri mëngjesin e së hënës.

Era do të fryjë mesatare me shpejtësi deri 30 km/h nga drejtimi Perëndimor duke bërë që në det të gjenerohet dallgëzim 3 ballë

