LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Po bënte videon e jetës teksa hidhej nga ajri, gruas i bie dhëmbi nga era (VIDEO)

Lajmifundit / 20 Janar 2018, 19:45
Soft

Është një zog, është një avion. Jo, është dhëmbi fallso i një vajze të re.

Pamjet që të bëjnë për të qeshur tregojnë një grua e re për të ardhur keq pasi i ndodhi një aksident në mes të ajrit. Klipi ka kapur incidentin shumë afër.

Me flokët e saj të lidhura prapa, ajo ishte gruaja e parë amerikane që hidhej nga ajri. Por teksa po bënte videon e jetës dhe po shijonte sportin ekstrem, gruas i bie dhëmbi dhe ajo menjëherë reagon duke mbyllur gojën./ lajmifundit.al

http://video.dailymail.co.uk/video/mol/2018/01/19/745881632078147743/640x360_MP4_745881632078147743.mp4

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion