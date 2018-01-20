Po bënte videon e jetës teksa hidhej nga ajri, gruas i bie dhëmbi nga era (VIDEO)
Lajmifundit / 20 Janar 2018, 19:45
Soft
Është një zog, është një avion. Jo, është dhëmbi fallso i një vajze të re.
Pamjet që të bëjnë për të qeshur tregojnë një grua e re për të ardhur keq pasi i ndodhi një aksident në mes të ajrit. Klipi ka kapur incidentin shumë afër.
Me flokët e saj të lidhura prapa, ajo ishte gruaja e parë amerikane që hidhej nga ajri. Por teksa po bënte videon e jetës dhe po shijonte sportin ekstrem, gruas i bie dhëmbi dhe ajo menjëherë reagon duke mbyllur gojën./ lajmifundit.al
http://video.dailymail.co.uk/video/mol/2018/01/19/745881632078147743/640x360_MP4_745881632078147743.mp4