I thyen këmbën lojtarit kundërshtar në mes të fushës, ndërpritet ndeshja
Ka ndodhur sot gjatë ndeshjes së Premier League mes Everton dhe West Brom Albion. Gjithçka ndodhi në minutën e 59 të ndeshjes. Salomon Rondon në tentativë për t’i hequr topin nga këmbët James McCarthy, e gjuan pak mbi kavilje dhe i thyen këmbën.
Askush një lojtar nuk dëshiron t’i shkaktojë kundërshtarit lëndim serioz. Këtë më së miri e tregoi Salomon Rondon i West Bromit në takimin ndaj Evertonit, ku aksidentalisht theu këmbën e James McCarthy në dy vende. Sulmuesi i Venezuelës e kuptoi menjëherë se çfarë kishte bërë dhe kërkoi që loja të ndalet dhe lojtarit kundërshtar t’i jepet ndihma.
Teksa McCarthy po merrte ndihmën e parë Rondon nuk arriti të mbajë lotët.
Takimi përfundoi me rezultat 1-1 dhe fatkeqësisht The Toffees do jenë pa McCarthyn në vazhdim të sezonit.