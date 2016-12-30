Opera “Cinderella” e 11 vjeçares mrekullon Vjenën
Një audiencë në Vjenë i ka dhënë një duartrokitje të entuziasmuar 11 vjeçares kompozitore britanike Alma Deutscher në premierën e operës së saj “Cinderella”, për rreth 10 minuta. Deutscher rikrijoi përrallën e Hirushes, duke e vendosur në një sallë opere me elementë të sjellë në mënyrë origjinale.
Vetë Deutscher performoi në skenën e teatrit "Casino Baumgarten" ku u shfaq dhe opera, duke luajtur muzikë në piano dhe duke shoqëruar Hirushen gjatë një pjese në violinë.
Kur u pyet në lidhje me krijimtarinë e saj, Deutscher tha: "Unë nuk shkoj në shkollë, shkollohem në shtëpi. Lexoj shumë libra, më pëlqen shumë të lexoj… Lexoj biografitë e kompozitorëve dhe shkencëtarëve."
Talenti i vajzës është krahasuar me atë të kompozitorit të famshëm dhe të jashtëzakonshëm, Wolfgang Amadeus Mozart, i cili mahniti Europën me operat dhe pjesët e tij instrumentale në fund të shekullit të 18-të.