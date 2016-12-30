LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Opera “Cinderella” e 11 vjeçares mrekullon Vjenën

Lajmifundit / 30 Dhjetor 2016, 14:35
Soft

Një audiencë në Vjenë i ka dhënë një duartrokitje të entuziasmuar 11 vjeçares kompozitore britanike Alma Deutscher në premierën e operës së saj “Cinderella”, për rreth 10 minuta. Deutscher rikrijoi përrallën e Hirushes, duke e vendosur në një sallë opere me elementë të sjellë në mënyrë origjinale.

Vetë Deutscher performoi në skenën e teatrit "Casino Baumgarten" ku u shfaq dhe opera, duke luajtur muzikë në piano dhe duke shoqëruar Hirushen gjatë një pjese në violinë.

Kur u pyet në lidhje me krijimtarinë e saj, Deutscher tha: "Unë nuk shkoj në shkollë, shkollohem në shtëpi. Lexoj shumë libra, më pëlqen shumë të lexoj… Lexoj biografitë e kompozitorëve dhe shkencëtarëve."

Talenti i vajzës është krahasuar me atë të kompozitorit të famshëm dhe të jashtëzakonshëm, Wolfgang Amadeus Mozart, i cili mahniti Europën me operat dhe pjesët e tij instrumentale në fund të shekullit të 18-të.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion