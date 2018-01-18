LEXO PA REKLAMA!

Imami i parë homoseksual në Australi, ja çfarë thotë Elvis Naçi

Lajmifundit / 18 Janar 2018, 16:46
Aktualitet

Imami i Xhamisë së Tabakëve, Elvis Naçi, i njohur për qëndrimet e tij të moderuara por herë herë edhe të ashpra ndaj disa fenomeneve shoqërore, ishte i ftuar në emisionin “Wake up”, të Eno Popit. Naçi u pyet se çfarë mendimi kishte për hemoseksualitetin, dhe imamin Nur Warsame, i njohur si imami i parë homoseksual në Australi, i cili ka hapur xhaminë e parë miqësore me komunitetin LGBT.

Sipas Naçit, çdo njëri bën gabime, dhe homoseksualizmi është një mëkat shumë i madh, por këto mëkate nuk duhen promovuar. Ai u shpreh se edhe imam edhe homoseksual, nuk bën sens në fenë islame, por as edhe në fetë e tjera si, kristiane, hebreje etj.

“Ngaqë është një risi, normal që duket e çuditshme sepse edhe imam edhe homoseksual nuk bën sens në fenë islame. Në fenë islame, por edhe në atë kristiane, hebreje etj., homoseksualizmi është një mëkat i madh. Por çdo njeri ka gabime, sepse ne kalojmë në ekstrem, ofendojmë shajmë e me radhë. Por ka një mesatare të artë. Të gjithë ne kemi gabimet tona, në disa raste ne nuk e zbatojmë fjalën e Zotit dhe ky rast i homoseksualitetit është një gabim i madh në islam dhe një imam që bën një gabim kaq të madh nuk bën sens. Gjërat nuk bëhen publike. Edhe unë kam mëkatet e mia, por nuk ka përse të bëhet publike, sepse njerëzit humbin besimin. Në islam, atë që e quajmë gabim, ne mundohemi ta largojmë, jo ta promovojmë”,- deklaroi Naçi.

