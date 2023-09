U kap me drogë, arrestohet reperi shqiptar në Itali

Një këngëtar i njohur shqiptar është arrestuar nga policia e Assisit në Itali.

Burime zyrtare bëjnë me dije se këngëtari me pseudonimin Krijel Flexy dhe me emrin e vërtetë Engjëll Krifa është arrestuar ndërkohë që po hipte në makinën e nënës së tij.

Në momentin e arrestimit atij i është gjetur katër gramë marijuanë, plus 42 të tjera dhe 36 gramë hashash.

Krifa pranoi para gjykatësit se është zotërues i lëndëve narkotike, duke pranuar edhe se kishte blerë shumë drogë.