Noizy humbet bastin! Blerim Destani zbulon më në fund datën e publikimit të këngës

Blerim Destani zbulon më në fund datën e publikimit të këngës së re të Noizyt.

Aktori i njohr ka zgjedhur llogarinë e tij në Instagram për t’i njoftuar fansat se kënga e re e Noizyt me titull ‘'Gjuha e kampionit'’ do të publikohet nesër në ora 16:00.

”Neser me Date 17/Janar Do të lansoj këngën time të parë Gjuha e Kampionit. Ora 16:00 #BastiBukur'', ka shkruar Blerimi me shaka përkrah një fotografie të Noizyt të shkëputur nga klipi.

Kujtojmë se arsyeja se përse Blerim Destani e kishte në dorë datën e publikimit të këtij projekti ishte një bast që Noizy e ka humbur.

Ky i fundit nuk ka pasur se si të mos reagoi i inatosur pranë postimit të mikut të tij ndërsa këngën e cila do të publikohet nesër ( e mërkurë) e ka paralajmëruar edhe vetë në Instagram.