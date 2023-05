Protestat e PD, deri në largimin e Ramës/ Koalicioni PD-LSI, keqkuptim, apo bashkim opozitar?

Protestat do të nisin në 27 janar dhe nuk do të përfundojmë pa largimin e kryeministrit Rama nga qeverisja. Kështu shprehet Sekretari i Përgjithëm i PD-së, Arben Ristani në një intervistë për Report TV, duke shtuar zgjiedhje politike me Edi Ramën nuk mund të ketë.

Ristani flet edhe për raportet e vendosura mes PD dhe LSI-së, duke dhënë një përgjigje edhe për mundësinë e një koalicioni elektoral për zgjedhjet e ardhshme.

A do të bëhet pengesë protesta për procesin e nisur të riorganizimit të PD-së? Protesta që do të zhvillohet më 27 janar do të jetë masive, thotë Ristani, duke vënë në dukje se qytetarët janë të rebelikuar kundër qeverisë.