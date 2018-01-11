Pasi u martua, Adelina Tahiri merr një dhuratë mijëra eurosh
Lajmifundit / 11 Janar 2018, 16:34
Showbiz
Adelina Tahiri gjithmonë ka qene nder vajzat me te kuruara te ekranit dhe gjithmonë ka patur një jetë të mirë përsa i përket gjendjes ekonomike.
Fotot e këngëtares se famshme bien në sy dhe shpesh herë e veshur në luks Adelina bën të përflitet nga të gjithë.
Një foto e postuar nga faqja në Instagram @whattheywearin, ka bërë të ditur se në një foto te saj, Tahiri shihet se ka një orë Hublot në dorë, e cila ka çmimin plot 13,150 euro.