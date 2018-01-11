Ishte shpallur në kërkim nga "Interpol Roma", arrestohet në Lezhë 42- vjeçari me dy emra
Policia e Lezhës ka arrestuar një 42- vjeçar i cili ishte në kërkim ndërkombëtar nga "Interpol Roma" për veprat penale “Shfrytëzim prostitucioni”, “Migracion të paligjshëm” dhe “Vjedhje”.
Mësohet se në pranga ka rënë 42- vjeçari Danjel (Artan) Lleshi banues në Kurbin.
Arrestimi i Lleshit është bërë me qëllim ekstradimin e tij drejt Italisë.
Njoftimi i policisë
Policia Lezhë arreston një shtetas të shpallur në kërkim ndërkombëtar me qëllim esktradimin e tij në shtetin Italian !
Më datë 10.01.2018 nga shërbimet e Sektorit të Trafiqeve në D.V.P.Lezhë, është bërë e mundur kapja dhe arrestimi provizor me qëllim esktradimi në shtetin Italian të shtetasit :
-Danjel (Artan) Lleshi, 42 vjeç, banues në Kurbin.
Ky shtetas rezulton i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma.
Autoritetet Gjyqësore Italiane kanë lëshuar ndaj tij urdhër arresti të Gjykatës Firenze- Itali për kryerjen e veprave penale, “Shfrytëzim Prostitucioni”, “Migracion i paligjshëm” dhe “Vjedhje”, parashikuar nga nenet përkatëse të Kodit Penal Italian.
Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kurbin për veprime të mëtejshme.