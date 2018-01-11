LEXO PA REKLAMA!

Ishte shpallur në kërkim nga "Interpol Roma", arrestohet në Lezhë 42- vjeçari me dy emra

Lajmifundit / 11 Janar 2018, 11:39
Aktualitet

Policia e Lezhës ka arrestuar një 42- vjeçar i cili ishte në kërkim ndërkombëtar nga "Interpol Roma" për veprat penale “Shfrytëzim prostitucioni”, “Migracion të paligjshëm” dhe “Vjedhje”.

Mësohet se në pranga ka rënë 42- vjeçari Danjel (Artan) Lleshi banues në Kurbin.

Arrestimi i Lleshit është bërë me qëllim ekstradimin e tij drejt Italisë.

Njoftimi i policisë

Policia Lezhë arreston një shtetas të shpallur në kërkim ndërkombëtar me qëllim esktradimin e tij në shtetin Italian !

Më datë 10.01.2018 nga shërbimet e Sektorit të Trafiqeve në D.V.P.Lezhë, është bërë e mundur kapja dhe arrestimi provizor me qëllim esktradimi në shtetin Italian të shtetasit :

-Danjel (Artan) Lleshi, 42 vjeç, banues në Kurbin.

Ky shtetas rezulton i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma.

Autoritetet Gjyqësore Italiane kanë lëshuar ndaj tij urdhër arresti të Gjykatës Firenze- Itali për kryerjen e veprave penale, “Shfrytëzim Prostitucioni”, “Migracion i paligjshëm” dhe “Vjedhje”, parashikuar nga nenet përkatëse të Kodit Penal Italian.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kurbin për veprime të mëtejshme.

