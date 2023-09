Kush janë drejtorët e rinj të burgjeve? Shpallet lista me 24 kandidatët fitues (Emrat)

Në vijim të njoftimit në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, mbi zhvillimin e konkursit të hapur për pozicionin e Drejtuesit në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale, pas zhvillimit të testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë, Ministria e Drejtësisë ka shpallur listën me kandidatët fitues. /lajmifundit.al

Keta jane 24 drejtoret e rinj te burgjeve ne tegjithe vendin.

Nr. IEVP Emër Mbiemër

1 I.E.V.P.Fushë Krujë Agron Hysi

2 I.E.V.P.Sarandë Nasip Hoxha

3 I.E.V.P.Vlorë Ilir Aliaj

4 I.E.V.P.Tepelenë Redi Rama

5 I.E.V.P.Shkodër Gezim Selimi

6 I.E.V.P.Rrogozhinë Ibrahim Bejo

7 I.E.V.P.Peqin Emin Shpata

8 I.E.V.P.Lushnjë Judmir Shurdhi

9 I.E.V.P.Tropojë Flutura Vatoci

10 I.E.V.P.Kukës Seit Vucaj

11 I.E.V.P.Korçë Novruz Hoxha

12 I.E.V.P.Lezhë Shaban Hysa

13 I.E.V.P.Fier Arjan Hasani

14 I.E.V.P.Elbasan Andis Salla

15 I.E.V.P.Burrel Fatjon Kurti

16 I.E.V.P.Berat Hikmet Kellici

17 I.V.Krujë Abaz Lleshi

18 I.E.V.P.Durrës Qazim Hoxha

19 I.E.V.P.“A.Demi” Elona Demollari

20 I.E.V.P.“J.Misja” Maksim Hamiti

21 I.E.V.P.“M.Peza" Mithat Shimaj

22 I.M.Kavajë Njazi Deliu

23 I.E.V.P.Vaqar Petrit Myslymi

24 Spitali Burgjeve Apostol Luca