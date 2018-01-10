LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ndryshim i madh në shkolla, orët bëhen 90 minuta

Lajmifundit / 10 Janar 2018, 20:50
Aktualitet

Arsimi parauniversitar në Shqipëri duket se po shkon drejt një ndryshimi sa të bujshëm , aq edhe tronditës, pasi orët e mësimit pritet të zgjasin nga 90 minuta.

Për ta bërë më të lehtë çantën fëmijëve, një grup mësuesish, prindërish, nxënësish dhe psikologësh kanë propozuar reduktimin e lëndëve nga gjashtë në tre në ditë.

Sipas reformës së re të Ministrisë së Arsimit, që prej 1 shkurtit mësimi për çdo lëndë nuk do të zgjasë më 45 minuta, por 90 minuta.

Propozimi duket se ka marrë edhe "bekimin" e Kryeministrit Edi Rama, e cili e ka vlerësuar platformën si "arritje të madhe".

Ministria nga ana tjetër pretendon se përqendrimi i nxënësve në vetëm 3 lëndë të jetë më produktiv dhe do të paraqesë më pak ngarkesë tek nxënësit, mësuesit dhe prindërit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion