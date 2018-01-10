Ndryshim i madh në shkolla, orët bëhen 90 minuta
Arsimi parauniversitar në Shqipëri duket se po shkon drejt një ndryshimi sa të bujshëm , aq edhe tronditës, pasi orët e mësimit pritet të zgjasin nga 90 minuta.
Për ta bërë më të lehtë çantën fëmijëve, një grup mësuesish, prindërish, nxënësish dhe psikologësh kanë propozuar reduktimin e lëndëve nga gjashtë në tre në ditë.
Sipas reformës së re të Ministrisë së Arsimit, që prej 1 shkurtit mësimi për çdo lëndë nuk do të zgjasë më 45 minuta, por 90 minuta.
Propozimi duket se ka marrë edhe "bekimin" e Kryeministrit Edi Rama, e cili e ka vlerësuar platformën si "arritje të madhe".
Ministria nga ana tjetër pretendon se përqendrimi i nxënësve në vetëm 3 lëndë të jetë më produktiv dhe do të paraqesë më pak ngarkesë tek nxënësit, mësuesit dhe prindërit.