Ja çfarë ju ndodh nëse pini dy filxhanë kafe në ditë

Kafeja është një pije që ne të gjithë e konsiderojmë të jetë fantastike, e shijshme dhe e shëndetshme, por në rast se nuk e dinit, për fat të keq mund të jetë shumë e dëmshme.

Kjo pije shumë e njohur mund t’ju japë përfitime të shumta shëndetësore, sepse është e lartë në antioksidantë dhe mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të shumta.

Megjithatë, nëse pini 2 filxhane kafe në ditë, hidhini një sy artikullit me poshte. Kafja përmban kafeinë, e cila është një nxitës dhe mund të çojë në çrregullime gjumi.

Këtu do të diskutojmë për avantazhet dhe disavantazhet e kësaj pije. Së pari, kjo pije është e pasur me lëndë ushqyese esenciale dhe antioksidantë. Vetëm, një filxhan kafe, 8oz (240 ml), përbëhet nga:

Mangani: 3% e AZHR.

Kaliumi: 3% e AZHR.

Vitamina B2 (Riboflavin): 11% e AZHR-së.

Vitamina B1 (Thiamin): 2% e AZHR.

Magnezi: 2% e AZHR.

Vitamina B3 (Niacin): 2% e AZHR-së.

Fosfori: 1% e AZHR.

Vitamina B5 (acid pantothenik): 6% e AZHR-së.

Foletë: 1% e AZHR.

Këto shuma mund të duken të parëndësishme për ju, por nëse i shumëzoni ato me numrin e kupave të kafesë që pini rregullisht gjatë gjithë ditës, kjo është në fakt një pjesë e madhe e marrjes tuaj të përditshme të lëndëve ushqyese.

Veti pozitive e kafes është numri i antioksidantëve qe ajo permban. Për shembull, kafja ofron më shumë antioksidantë për një person që ha një dietë tipike perëndimore sesa frutat dhe perimet së bashku.

A mund të imagjinoni se kafeina është substanca psikoaktive më e konsumuar në të gjithë botën? Kafeja është burimi më i pasur, por kafeina gjithashtu mund të gjendet në çaj, çokollatë dhe pije të buta.

Një filxhan përmban 30-300 mg kafeinë, dhe filxhani mesatare është rreth 90-100 mg. Kafeina është një stimulues shumë i fuqishëm që pengon funksionin e një neurotransmituesi frenues (hormoni i trurit) i njohur si Adenozinë në tru dhe në këtë mënyrë stimulon aktivitetin e trurit dhe lirimin e neurotransmetuesve të tjerë, si dopamina dhe norepinefrina.

Kjo parandalon lodhjen dhe rrit vigjilencën tonë. Sipas sondazheve të ndryshme, kafeina çon në një nxitje afatshkurtër në funksionimin e trurit. Kjo do të thotë një përmirësim i kohës së reagimit, humor, vigjilencë, si dhe funksioni i përgjithshëm njohës në të njëjtën kohë.

Kafeina stimulon metabolizmin tuaj (kaloritë e djegura) me 3-11%, si dhe performancën ushtrimore me 11-12%, përafërsisht, por, disa nga efektet e saj janë të përkohshme. Nëse e konsumoni rregullisht, trupi juaj do të bëhet tolerant ndaj efekteve të tij dhe kjo, nga ana tjetër, do t’i zvogëlojë ato.

Studimet pohojnë se njerëzit që konsumojnë kafe kanë një rrezik të reduktuar të zhvillimit të diabetit të tipit 2. Kjo sëmundje karakterizohet nga rritja e sheqernave të gjakut si rezultat i rezistencës ndaj efekteve të insulinës.

Sot, miliarda njerëz vuajnë nga kjo sëmundje. Gjithashtu është treguar se njerëzit që pijnë disa filxhane kafe në ditë kanë ulur ndjeshëm rrezikun e tyre për zhvillimin e diabetit të tipit 2 deri në 23-67%. Sipas një studimi të madh që shqyrtoi 18 studime që përfshinin 457,922 pjesëmarrës, çdo filxhan kafe gjatë ditës shkaktoi një rrezik prej 7% më të ulët të diabetit të tipit 2.

Pirja e kafesë gjithashtu kishte një rrezik të reduktuar të kancerit të mëlçisë, si dhe të cirozës. Mëlçia është një nga organet më të rëndësishme të trupit, sepse ajo ka një rol në mbi njëqind funksione trupore.

Por, duhet të dini se ky organ mund të preket lehtësisht nga konsumimi i tepërt i konsumit të alkoolit dhe fruktozës. Faza përfundimtare e dëmtimit të mëlçisë njihet si cirroza.. Njerëzit që pinë kafe kanë deri në 84% rrezik të ulët të zhvillimit të cirozës.

Njerëzit që konsumojnë 4 ose më shumë filxhanë kafe në ditë kanë pasur efektet më të mira. Kanceri i mëlçisë është shkaku i dytë kryesor i vdekjeve në botë, dhe studimet kanë treguar se individët që pinë kafe kanë deri në 40% rrezik më të ulët.

Kafja gjithashtu është jashtëzakonisht e dobishme në mbrojtjen e trurit në pleqëri dhe gjithashtu parandalon disa sëmundje të lidhura me plakjen.

Njerëzit që konsumojnë kafe kanë një rrezik 65% të zvogëluar për zhvillimin e sëmundjes Alzheimer. Sëmundja e dytë e këtij lloji është Parkinson, dhe kjo shfaqet si rezultat i vdekjes së neuroneve që gjenerojnë dopaminë në tru. Njerëzit që konsumojnë këtë pije kanë një rrezik të zvogëluar prej 32-60% të kësaj sëmundjeje, kështu që sa më shumë kafe që ata konsumojnë, aq më i vogël është rreziku i tyre.

Kafja mund të parandalojë depresionin. Sipas një hulumtimi të veçantë, konsumatorët e kafes kanë një rrezik të reduktuar të zhvillimit të depresionit dhe janë më pak të prirur për të kryer vetëvrasje.

Depresioni përfaqëson çrregullimin kryesor mendor në mbarë botën. Një studim i kryer në Harvard në vitin 2011 tregoi se ata pjesëmarrës që konsumonin kafe kishin një rrezik 20% të zvogëluar për te kaluar në depresion. Një rishikim i 3 studimeve gjithashtu tregoi se individët që konsumonin 4 ose më shumë filxhane kafeje çdo ditë ishin 53% më pak gjasa për të kryer vetëvrasje.

Konsumatorët e kafesë kanë një rrezik të reduktuar të sëmundjeve vdekjeprurëse dhe sëmundjeve të tjera të zakonshme.

Një studim i cili zgjati 12-13 vjet dhe u botua në Neë England Journal of Medicine në vitin 2012 shqyrtoi zakonet e 402,260 individëve të moshave 50-71 vjeçare dhe tregoi se ata që konsumonin kafe kishin një rrezik të konsiderueshëm të zvogëlimit të vdekjes. Rezultatet më të mira do të merren nëse pini 4-5 gota kafe në ditë, pasi kjo do të zvogëlojë rrezikun me 12% në meshkuj dhe 16% në femra.

Nga ana tjetër, kafja mund të ketë efekte serioze të dëmshme për shëndetin. Kafeina mund të shkaktojë shumë efekte të ndryshme negative, si çrregullime të gjumit dhe ankth.

Sasitë e tepërta të kafeinës mund të shkaktojnë ankth, nervozizëm, ankth, palpitacione të zemrës. Për më tepër, kafeina gjithashtu mund të shkaktojë çrregullime gjumi.Nëse ka një efekt negativ në gjumin tuaj, duhet të shmangni pirjen e kafes vonë në mbrëmje. Kafeina gjithashtu mund të shkaktojë probleme të tjera, si rritja e diuretës dhe presionit të gjakut, por vetëm nëse nuk e pini rregullisht. Ajo ngre presionin e gjakut nga 1-2 mm / Hg.

Mbani mend se kafeina është një substancë qe mund të shkaktojë lodhje, nervozizëm, dhe dhimbje koke. Megjithatë, nëse pini rregullisht, trupi juaj bëhet tolerant ndaj këtyre simptomave.