E pyeti për Xhafajn e Bushatin, Rama paralajmëron të nxjerrë jashtë gazetaren

Lajmifundit / 9 Mars 2021, 14:29
Politikë

E pyeti për Xhafajn e Bushatin, Rama paralajmëron të nxjerrë

Kryeministri Edi Rama është përplasur me gazetaren e politikës, Ambrozia Meta, gjatë konferencës për media, për listat e PS.

Rama u pyet nga gazetarja për largimin apo kandidimin në “vijën e zjarrit” të disa emrave të njohur të Partisë Socialiste, si Fatmir Xhafaj, Ditmir Bushati, etj. Kryeministri refuzoi të përgjigjet, por këmbëngulja e gazetares e revoltoi, duke bërë që ai ta paralajmëroi me largim nga konferenca.


Në përgjigjen e tij, Rama iu kthye gazetares, duke i thënë se është praktikë ndërkombëtare ndalimi i hyrjes në konferencë të gazetarëve që nuk respektojnë rregullat.

“Një gjë nuk e negociojmë dot bashkë, që gazetarët pyesin dhe nuk janë këtu për të debatuar mbi përgjigjen. Dakord! Kjo është e panegociueshme. Nuk e negociojmë dot bashkë këtë.

 

Po të them diçka publikisht, është praktikë ndërkombëtare, që nga Shtëpia e Bardhë e në të gjitha selitë ku bëhen konferenca shtypi, ndalimi i hyrjes në konferencë i gazetarëve që nuk respektojnë rregullat. Nuk hyn te praktika ime që ta bëj për ty, por të lutem mos shkel rregullat”, tha Rama.

