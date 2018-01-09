LEXO PA REKLAMA!

13 mijë turistë bllokohen nga dëbora në alpet zviceriane

Lajmifundit / 9 Janar 2018, 20:01
Bota

Rreshjet e shumta të dëborës dhe rreziku i rënies së orteqeve ka bllokuar 13,000 turistë në një resort turistik në alpet zvicerane.

Rrugët, trenat dhe teleferikët që të çojnë në resortin e famshëm Matterhorn janë bllokuar nga dëbora ndërsa autoritetet zvicerane po punojnë për evakuuimin e turistëve me helikopterë drejt fshatrave afër zonës.

Prefektura Zermatt ku ndodhet edhe resorti turistik është një magnet si për turistët e thjeshtë edhe ata miliarderë.

Autoritetet thonë se evakuuimi me helikopter është i vështirë për shkak të numrit të lartë të turistëve. Brenda një ore mund të evakuuohen rreth 100 persona.

