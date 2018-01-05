Vendosni dy thelpinj hudhra nën jastëk, dhe do të mrekulloheni nga ajo që do të ndodhë
Përbërësit që gjenden te hudhra ju bëjnë të relaksoheni dhe do t’ju ndihmojë të bini më shpejt në gjumë, të rimerrni energjinë tuaj për ditën tjetër.
Mësoni pse do të flini më mirë me një hudhër nën jastëk.
Vetitë e hudhrës.
Hudhra është një ushqim vërtet i lashtë dhe është përdorur si ushqim në çdo sezon për qindra mijëra vjet. Hudhra është e lidhur ngushtë me vetitë e qepës dhe pavarësisht nga aroma e saj të fortë, është një nga ushqimet më të konsumuara në mbarë botën.
Hudhra është e pasur me ushqyes thelbësore dhe ka shumë veti të rëndësishme mjekësore dhe shumëllojshmëri të përfitimeve. Hudhra ofron sasi të konsiderueshme kalorish, deri në 100 për 100 gram. Ajo nuk mund të shkaktojë shtim në peshë. Hudhra përmban karbohidratet komplekse dhe proteina që përmirësojnë performancën fizike dhe mendore. Ajo ofron shumë vitamina B kompleks dhe mineralet esenciale si natrium, kalium dhe magnez.
Përbërësit e tij të dobishme janë perfektë për trajtimin e llojeve të ndryshme të infeksioneve, çrregullime metabolike dhe probleme të frymëmarrjes.Në fakt, substancat antioksidantë dhe anti-inflamatore të hudhrës e bëjnë atë një aleat të fuqishëm për shëndetin kardiovaskular. Hudhra përmirëson elasticitetin e arterieve tuaja, zvogëlon kolesterolin e tepërt dhe rregullon nivelet e presionit të gjakut.
Gjithashtu ajo përmirëson rrjedhjen e gjakut në qelizat individuale të trupit dhe ndihmon në parandalimin e plakjen e parakohshme. Ajo ka veti antibakteriale dhe antiseptike. Këto veti mund të punojnë më mirë se antibiotikë të caktuar sintetikë. Ajo është një diuretik natyral që lufton mbajtjen e lëngjeve dhe inflamacionin në inde.
Pse ta vendosni nën jastëk?
Ky sekret i vjetër i familjes është përdorur për të përmirësuar cilësinë e gjumit për breza me radhë, veçanërisht te njerëzit që e kanë vështirë të bien në gjumë. Nëse vendosni një hudhër nën jastëk çdo natë, përbërësit dhe aroma e saj kanë një efekt qetësues që ndihmon të përmirësoni cilësinë e gjumit tuaj.