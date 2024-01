Luiz Ejlli zbulon se nuk është fejuar asnjëherë me vajzën e Jozefina Topallit

Këngëtari Luiz Ejlli pas shumë vitesh shkëputje nga bota muzikore u rikthye me rastin e Festivalit të Këngës në RTSH me një bashkëpunim me Rezarta Smajën.

Rikthimi i tij u shoqërua edhe me shumë lajme nga jeta e tij personale.

I ftuar në “Dasara Radio Show” Luizi ka folur publikisht për marrëdhënien e tij me vajzën e ish-deputetes Jozefina Topalli. Këngëtari është shprehur se në fakt ata nuk kanë qenë asnjëherë të fejuar, por si gjithmonë mediat e keq informojnë publikun.

“Mua më kanë bërë të fejuar, të martuar e me fëmijë, po unë single jam. Po të hapësh televizorin, të lexosh gazetat, pjesa më e madhe janë thashetheme. Mediat po i ushqejnë njerëzit me këto gjëra. S’e kuptoj për çfarë e zgjasin ‘u panë këtu, u lidh, e tradhtoi’, për çfarë ju duhen këto”, u shpreh Luizi.

Ndër te tjera Luizi ka folur edhe për incidentin me Adi Krastën në Festivalin e Këngës në RTSH. Ai tha se fillesat e problemit mes tyre janë që në show-n “Ethet”, ku Luizi ishte konkurrent dhe Krasta si gjithmonë prezantues.

“Mua nuk më shqetëson fakti që nuk ma tha emrin ai, sepse nuk është se prisja që të ma thoshte emrin ai që të më njihnin njerëzit…por përderisa prezantuesi ka një kontratë me festivalin, dhe po ta marrësh hollë-hollë këngëtarët janë festivali, jo dritat, kamera e skena… ndaj prezantuesi ka për detyrë t’i prezantojë këngëtarët”, ka theksuar Luizi.