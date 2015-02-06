Tërmet 4.1 i shkallës Rihter në veri të vendit
Kosova mbrëmjen e djeshme në orën 22:49:39 sipas kohës lokale është goditur nga një tërmet me magnitudë 4,1 sipas shkallës Rihter. Njoftimi zyrtar bëhet duke u bazuar në Rrjetin Sizmik, Shërbimi Gjeologjik i Kosovës dhe Qendrës Sizmike Euro-Mediterane, si dhe në analizën numerike të Divizionit Sizmologjik të Kosovës.
Epiqendra e këtij tërmeti ishte 15 km në veri të Leposaviçit, 66 km në Veri-perendim të Prishtinës respektivisht në koordinatat: 43.23 (latituda) dhe 20.88 (longituda), ndërsa thellësia hipoqendrore ishte 5 km.
Për shkak të thellësisë së përfillshme të vatrës së tij, tërmeti në fjalë është ndier dukshëm nga banorët e Kosovës, po ashtu edhe në vendet fqinje.
Deri më tani Rrjeti Sizmik, Shërbimi Gjeologjik i Kosovës nuk posedon të dhëna lidhur me dëmtimet eventuale në zonën epiqendrore