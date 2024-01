Ministrja e Ramës i përgjigjet Bashës: Shëndetësia jonë është ku e ku me qeverisjen e PD-së

Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu ka reaguar pas akuzave të Lulzim Bashës se Rama mashtroi me premtimin për fishat falas për fëmijët me diabet.

Manastirliu shprehet se PD-ja gënjen, pasi fëmijët brenda muajit janar do të marrin fishat falas.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Rreth 1500 fëmijë të moshës 0-18 vjeç, brenda muajit Janar, do të marrin FALAS Fishat e Diabetit. Me këtë vendim, Qeveria shqiptare merr përsipër rimbursimin e 2 milion e 190 mijë fishave në vit. Jo vetëm kaq, por do të garantohen edhe aparatet e glicemisë falas, si dhe gjilpërat falas, për fëmijët diabetikë”, bën të ditur ajo.

Sipas Manastirlliut në 4 vite shëndetësia ka përparuar nën drejtimin e socialistëve.

“Lista e barnave të rimbursueshme për të cilën “bërtet” Partia Demokratike, në katër vite u shtua me 140 barna të reja, të cilat përfitohen falas nga qytetarët, qofshin këta të siguruar ose jo.

Partia Demokratike “bërtet” për diagnostikimin dhe trajtimin e grave me sëmundje tumorale. Çdo grua 40-50 vjeç, nga veriu në jug, që deri dje nuk kishte mundësi të kryente diagnostikimin e hershëm të kancerit të gjirit, sot e ka këtë mundësi ta kryejë falas jo vetëm në spitalet rajonale, por kudo në Shqipëri, përmes mamografëve të lëvizshëm.

A ka ende për të bërë për trajtimin e duhur të pacientëve me tumore? Sigurisht që po! Por jemi ku e ku, në krahasim me kohën kur trajtimi i tyre bëhej me një aparaturë të vjetër kobalti, e cila më shumë ishte jashtë funksionit se në punë.

Kemi ende shumë për të bërë për shëndetësinë që duam, por ndryshe nga Partia Demokratike, e cila nuk di tjetër veçse të gënjejë, ne e kemi nisur vitin me tre vendime të rëndësishme, të cilët kanë një impakt të drejtpërdrejtë për qytetarët”, thuhet në reagimin e ministres së kabinetit Rama që më herët ka qenë edhe drejtoreshë e QSUT-së.