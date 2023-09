Elbasan, policia parandalon vrasjen, debati për motive të dobëta

Elbasan. Sot me date 08.01.2015, rreth orës 13.40 ,falë një ndërhyrje shumë të shpejtë të efektivëve të Komisariatit të Policisë Elbasan, u bë i mundur parandalimi i një vrasjeje. Ngjarje kjo e ndodhur në afërsi të nënstacionit elektrik Bradashesh. Pas një debati të bërë për motive të dobëta shtetasi Qemal Qosja ka tentuar të vrasë me armë zjarri shtetasin A.P. Ky shtetas u kap në flagrancë me një armë zjarri automatik, me kreher me 20 fisheke. Shtetasi A.P është punonjës i firmës "Doko", firme e cila është kontraktuar nga OSHEE për të kryer punime në nënstacionin elektrik Bradashesh.