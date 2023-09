Faza e dytë e sheshit Skenderbej, Bashkia ndryshon sërish trafikun e automjeteve në Tiranë

Kufizime dhe ndryshime te reja ne trafikun e makinave ne Tirane. Bashkia njoftoi diten e sotme se për shkak se projekti i rikualifikimit urban të sheshit “Skënderbej” ka hyrë në fazën e dytë të punimeve, Bashkia e Tiranës njofton ndryshimin e planit të lëvizjes së automjeteve, për të mundësuar përfundimin e projektit brenda afatit të caktuar.

Prej mbrëmjes së sotme, qarkullimi i automjeteve do të ndryshojë si më poshtë:

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

- Ndalohet qarkullimi në segmentin e rrugës “Çamëria”, nga kryqëzimi me Rr. “Ibrahim Rugova” deri në sheshin “Skënderbej” (segmenti para selisë së Partisë Socialiste). Qarkullimi i automjeteve, do të bëhet në rrugën “Ibrahim Rugova” në kryqëzimin me rrugën “Çamëria”, drejtim i detyruar drejt.

- Qarkullimi i automjeteve në segmentin e Rr. “Ibrahim Rugova”, nga “Myslym Shyri” deri te bulevardi “Gjegj Fishta” (segmenti para Taiwan), do të jetë me një drejtim lëvizjeje, sipas sensit veri-jug.