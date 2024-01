Sara Kapo tregon “përmasën” e mashkullit ideal: Nuk kryej marrëdhënie me shqiptarë

Sara Kapo e përfolur së fundmi shumë pas publikimit të disa pikturave provokuese me organe seksuale, ka qenë ditën e sotme e ftuar në emisionin “Kush Paguan”.

Gjatë intervistës e pyetur se cila është madhësia ideale për një mashkull, ajo ka zgjedhur një banane që ndodhej mbi tavolinë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gazetari e ka pyetur nëse e ka gjetur ndonjë mashkull me këto përmasa, ajo është përgjigjur: Po. Por unë në fakt nuk shkoj me meshkujt shqiptar, shumë shumë rrallë. Përgjithësisht shkoj me meshkuj të huaj. Herën e fundit isha me një basketbollist, nga Filadelfia.