Parashikimi/ Ja cfarë ka rezervuar moti në natën e ndërrimit të viteve

Lajmifundit / 31 Dhjetor 2017, 10:12
Nata e ndërrimit të viteve do të jetë kryesisht e kthjellët.

Temperaturat do të sjellin një rritje të lehtë në mëngjes, ndërsa në mesditë do të shoqërohen nga një rritje 2 – 3°C.

Duke qenë se sot nuk do të ketë reshje shiu, qytetarët mund t’i gëzohen akoma më shumë atmosferës magjike të festave, ndërsa mund të dalin në mbrëmje në sheshet e qyteteve për të shijuar atmosferën e ndërrimit të viteve.

