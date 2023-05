Manjola Nallbani tregon për bashkëshortin: Më thërret mbretëreshë

Manjola Nallbani gjithmonë është rrefyer e ngazëlluar për bashkëshortin e saj.

E ftuar në Thumb këngëtarjatregoi se si nga bashkëshortiashtu edhe nga vajzat, dhurata më e bukur që ka marrë janë fjalët e bukura që nuk ia kursejnë kurrë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Si nga vajza, ashtu dhe nga bashkëshorti gjëja që mua më bën të qaj me lot janë kur shkruajnë ndjesitë e tyre për mua në letra.”- u shpreh ajo.

E ndërsa bashkëshorti në veçanti, i thërret me një emër të vetëm.

“Ai hyn në shtëpi dhe thot: ku është mbretëresha? Janë gjëra të tilla që më kënaqin.”- vazhdoi Manjola.

Natën e ndërrimit të vitit këngëtarja tregoi se do ta kalojë në Strugë, ku do të këndojë por gjithashtu do të festojë bashkë më familjen e saj.