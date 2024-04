“Po ngroh p*****”, Anna Lika sqaron batutën me pullë të kuqe që "bombardoi" rrjetin

Batuta e saj bëri xhiro në rrjetet sociale. Bëhet fjalë për aktoren Anna Lika, e cila teksa komunikonte në telefon me moderatoren dhe aktoren Rudina Dembacaj tha një fjalë me pullë të kuqe.

Ndaj, e ftuar në programin “Një kat më lart” me Ermal Peçin, ajo sqaroi për të gjithë batutën e saj “po ngroh p*****!”. Dhe në këtë linjë, plot humor Ermali nisi intervistën me Annën duke treguar se kur e mori në telefon për ta ftuar në program pyetja e parë që i bëri ishte “Çfarë po bën ti tani?”. Anna sqaroi se nuk e kuptoi gjithë këtë reagim të madh me komente në mediat sociale, pasi sipas saj është normale që me një mikeshë të flasësh në këtë mënyrë.

“Nuk ma heq njeri nga mendja, që kushdo që flet me një të afërm mund të flas më këtë fjalor. Unë Rudinën e kam shumë mikeshë. Ne mund ta prisnim si pjesë, por se bëmë” -tha Anna.