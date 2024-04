Njihuni me gruan shqiptare që feston 101-vjetorin e lindjes!

Sekreti i jetëgjatësisë, ajo thotë se i vjen nga përdorimi i ujërave termale në llixha, dhe përdorimi i ushqimeve tërësisht BIO, si dhe integrimi në punët e përditshme, ndonëse mjaft të lodhshme.

Tashmë ajo banon në fshatin Fushë-Mamurras dhe përkujdesjen ia dedikon dy djemve të saj Dodës dhe Nikollës dhe nuseve të tyre, që i kanë kushtuar mjaft kujdes.

Shiheni portretin e kësaj malësoreje. Quhet Bardha Lleshaj. Më 11 janar 2018 mbush plot 101 vite jetë. Ndonëse epidemia gripale paraqitet mjaft e rrezikshme për moshën e tretë, kjo nënë nuk ka pasur asnjë shqetësim në shëndetin e saj deri në momentin e këtij shkrimi.

Siç shihet ne foto në përvjetorin e 100 të saj fëmijët nipërit dhe mbesat kanë rrethuar të moshuarën për ta uruar nënë Bardhën dhe e njëjta gjë pritet të ndodh sërish në këtë përvjetor. Tryeza e rrethuar nga familja, të afërmit dhe në mesin e saj- torta me mbishkrimin: – ”Urime dhe 100 të tjera”, nuk është gjë tjetër veçse tregues i dashamirësisë për këtë të moshuar, e cila ka rrugëtuar nëpër vite duke patur një jetë të vështirë, mjaft të lodhshme.

Më 11 janar të vitit 1917 në fshatin Baz të Burrelit ka lindur Bardha e cila në moshën 18 vjeçare sipas zakonit do të lidhej me një djalosh mirditor, miqësi e cila është në përforcim. Me familjen Lleshaj ishte një miqësi e mëparshme, ndërsa Bardha do të bëhej sebepi i një tjetër miqësie të dytë.

Është një fakt interesant në jetën e saj: Vetëm pas tre vitesh nga martesa, Bardha do të njihej me bashkëshortin e saj Bibën, i sapo ardhur nga shërbimi ushtarak. Pas disa vitesh familja do të zhvendosej në një fshat të Kurbinit, dhe jeta kooperativiste ishte mjaft e vështirë për këdo, dhe Badha do t’i mbijetonte situatës se vështirë, madje dhe dinjitet. Teksa e pyes për ndonjë histori të veçantë ajo ka mjaft raste por që pak i sjellë në kujtesën e saj, madje rrëfehet për rininë e sotme duke u shprehur” le ta shijojnë sa më mirë, por jo jashtë moralit, traditës dhe një lloj kontrolli, duke ruajtur personalitetin. Bardha, e cila ka mbushur 1 shekull jete dhe në 11 janar shkon 101 ka patur dy raste në jetë që ka përdorur medikamente, nga operacionet në këmbë, ndërsa qetësues nuk përdor.

Doda dhe Nikolla janë dy djemtë që përkujdesjen, si dhe nipërit, që e duan dhe kujdesen për të moshuarën, e cila edhe në veshje shkëlqen nga bardhësia e rrobave të mbajtura pastër. Bardha ka forcë ende dhe ushqehet pa ndihmën e askujt, përdor pak pijet alkoolike, veçanërisht rakinë, gjithashtu cigare, por që nuk e kanë rënduar tek shëndeti. Ky rast shquhet ndër të rrallët me moshë 101-vjeçare. Bardha ka ditur të mposhtë çdo vështirësi, si punët e rënda dhe jetën e vështirësi. Me këtë nënë krenohen jo vetë familja e saj por tërë ata që e njohin, për dashurinë, mirënjohjen dhe për gjithçka ka dhënë kjo grua e rrallë./alpenews