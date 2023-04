Koncert në sheshin "Skënderbej" natën e ndërrimit të viteve, ja këngëtarët që do të përformojnë

Edhe këtë vit ashtu siç ka ndodhur gjithmonë do të mbahet koncerti në sheshin “Skënderbej”, natën e ndërrimit të viteve.

Bashkia e Tiranës ka bërë me dije se koncerti do të fillojë në orën 22:30 natën e 31 dhjetorit dhe do të vazhdojë deri në orët e para të mëngjesit të datës 1 janar 2018.

Sakaq, mësohet se këngëtarët që do të marrin pjesë do të jenë: Ronela Hajati, Kastro Zizo, Elhaida Dani, Tiri & Band, Beatrix Ramosaj, Elgit Doda.