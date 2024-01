I arratisuri i shkruan Berishës: Dua t’i jap lamtumirën babait pa hekura në duar

Qeveria shqiptare kete vit nuk beri amnisti per te denuarit. Kete vendim, ish kryeministri Sali Berisha e komenton keshtu: Shtet i pashpirt, nuk ben amnisti!

Teksa ka publikuar rrefimin e nje personi i cili eshte ne arrati i denuar nga gjykata per ndertim pa leje dhe thote se do qe ta shohe per here te fundit te atin pa pranga ne duar.

Statusi:

Shtet i pashpirt, nuk ben amnisti!

Noriega, narkotraministrat dhe narkodeputetet e tij nuk bene amnisti per viktimat e terrorit te tyre kete vit! Te pashpirt!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“I NDERUAR DOKTOR

Po të shkruaj per një problemin tim se vetëm ju besoj që do jepni zgjidhje.

Jamë Gezim Xherexhiu lindur e rritur në Tomorric fshatin Kërpic të rredhit Gramësh .sotë jetojmë familjarisht nga 1995 në Itali Jamë babaj 5 fëmijëve. Jamë një nga krijuesit e PD në Gramësh një nga delegatët e kuvendit parë të PD Sotë ndodhem në arrati se shteti i Matrapikut E. Romës më ka dënuar me burgim një vitë për ndërtim pa leje.

Ky ndërtim është bërë në fshatin e lindjes nga babai imë qe sotë është 98 vjeçë por për çudi nukë u more ai si shkelsë i ligjit por unë është e kuptueshme se duheshin lekë që nga policia prokuroria e në fund gjykata. Kjo istori ka 23 gusht 2014 jamë dënuar nga gjykata e apelit Durrës i vit burkë me 3 korrik 2o16 është bërë rekrus gjykatas lartë por dhe sotë ska një datë gjyqi.

Babai im është në prag të vdekjes kërkon të më shorë me sy e të lirë që të më prihet i qetë në atë bote mos më iki me merak se u bë sebep ai që unë të vuaj arratinë unë dua tja hedhë një lopatë dhe e ti japë lamtumirën e fundit pa hekura në duar. RESPEKTE”