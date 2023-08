Dy ditë më parë i prezantoi të atit të dashurin, kush është vajza yll e Edi Palokës

Edi Paloka, nënkryetari i Kuvendit dhe deputeti i PD, dy ditë më parë festoi ditën e lindjes dhe njohu njëkohësisht për të parën herë të dashurin e vajzës së tij 22-vjeçare.

Për ata që nuk e dinë, bukuroshja në foto është Kleta Paloka, vajza e madhe e depitetit të PD, e cila ka studiuar në Hagë për “Të drejtë Ndërkombëtare – Tregtare.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ja çfarë tha dy ditë më parë Edi Paloka:

Edi Paloka në një bisedë për Gazeta Shqiptare ka treguar se Krishtlindjet do t’i kalojë në një restorant pranë shtëpisë. Në familjen Paloka, festa duket se vijojë gjatë. Nënkryetari i PD-së ka treguar se përpara dy ditësh ka pasur ditëlindjen, por që do ta festojë 52-vjetorin e lindjes sot. Ndërsa bëri me dije për GSH se për herë të parë vajza e tij e madhe do t’i prezantojë me shokun e saj. E ku ka më mirë…Tre gëzime në një ditë për Palokën!

“Krishtlindjet do t’i festojmë në një restorant pranë shtëpisë. njëherësh do të festoj dhe ditëlindjen time. Kam mbushur 52 vjeç, edhe pse nuk tregohet mosha. Ndërkohë që vajza e madhe do të na prezantojë me shokun e saj për herë të parë”, tha Paloka, duke zbuluar kështu një “sekret” familjar.