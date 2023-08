David Beckham befason vajzën për sezonin festiv

Djali i tyre më i Brooklyn, u kthye kohët e fundit nga universiteti në Nju Jork për sezonin festiv.

Dhe David Beckham me krenari ndau me familjen e tij festimet me tifozët të hënën – pasi katër fëmijët e tij u bashkuan për Ditën e Krishtlindjeve.

Ish futbollisti, 42 vjeçar, vizitoi vajzën e parë të Harper me babadimër në shpellën e tyre lokale, para se gruaja Viktoria të vendoste një fotografi të këndshme vajzës së vogël me vëllezërit e saj Brooklyn, Romeo dhe Cruz, për të shënuar sezonin festiv.