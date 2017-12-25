Suedia zgjedh Shqipërinë si destinacionin “must” të 2018-s
Dëshirë për të udhëtuar, por keni nevojë për pak ndihmë për të zgjedhur destinacionin e radhës?
“Vagabond” është revista më e madhe e Suedisë për udhëtime, e cila ka listuar 35 destinacione në gjashtë kategori: “Shtetet më të mira”, “Qytetet më të mira”, “Aventurat më të mira”, “Vendet më të mira për diell dhe plazh”, “Udhëtimet me ushqimin më të mirë” dhe “Udhëtimet më të lira”.
Fituesi në kategorinë “Shteti më i mirë” është Shqipëria, një vend që së fundi ka qenë një mundësi e shtuar në botën e udhëtimit, pasi ka gjithçka, nga majat e thepisur malor deri tek plazhet e arta mesdhetare.
Jo shumë kohë më parë, ishte një nga kombet më të mbyllura në botë. Por vitet e fundit, gjithnjë e më shumë njerëzit nisën të zbulonin Shqipërinë”, ka shkruar pak kohë më parë në një reportazh revista suedeze.
“Shqipëria lë prapa dy vende: Botsvana dhe Zvicra. Të dhënat zyrtare të Institutit të Statistikave (INSTAT) konfirmuan se numri i turistëve nga tregu europian në 2016 vizitorët nga Suedia u rritën me 63 për qind”, citon Vagabond.